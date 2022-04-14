Van'da ‘torbacı' operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 7-13 Nisan 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 476,45 gram metamfetamin, 13,59 gram eroin, 12,08 gram esrar, 3 adet ecstasy, 3 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 44 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.