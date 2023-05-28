Van'da trafik kazası 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Gürpınar ilçe girişinde meydana geldi. İ.A. yönetimindeki beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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