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Van'da trafik kazası 1 yaralı

Van'da trafik kazası 1 yaralı
Van'da trafik kazası 1 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gürpınar ilçe girişinde meydana geldi. İ.A. yönetimindeki beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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