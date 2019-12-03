Van'da trafik kazası; 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saat 17:35 sularında Van-Özalp yolu üzerinde bulunan Sugeçer Kavşağı Mevkiinde meydana geldi. Traktör ile otomobilin çarpıştığı ve yaralıların olduğu ihbarını alan jandarma, sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı kazada otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırlırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.