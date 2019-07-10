Van'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bayram Güney idaresindeki 65 AK 906 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan traktörün sürücüsü Güney ile eşi Yıldız Güney traktörün altında kaldı. Sürücü Güney olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Yıldız Güney ise ağır yaralandı.

Yıldız Güney, kaza sonrası 112'yi arayıp bilgi verdikten sonra irtibat kesildi. Kaza ihbarını alan jandarma, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 Acil Servis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yanlış verilen adres nedeniyle yaklaşık 1,5 saatlik arama sonucu olay yerine intikal edebildi. Olay yerine gelen ekipler, kazada ağır yaralanan Yıldız Güney'i yapılan ilk müdahalenin ardından Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden Bayram Güney ise Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.