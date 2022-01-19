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Van'da ulaşım durma noktasına geldi

Van'da ulaşım durma noktasına geldi
Van'da ulaşım durma noktasına geldi

Van’da kuvvetli fırtına ve tipiden dolayı görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte çok sayıda yol ulaşıma kapatıldı.

Van’da ulaşım durma noktasına geldi - Tıkla İzle

Van genelinde dün geceden bu yana etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Yetkililer, kazaların yaşanmaması adına kuvvetli fırtınadan dolayı birçok güzergaha ulaşım sağlanamadığını duyurdu. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi; Van-Hakkari karayolu (Kurubaş Geçidi) Van-Bitlis karayolu, Van-Çatak-Bahçesaray, Gürpınar Kırkgeçit, İpekyolu-Köşebaşı-Gövelek-Ortanca-Arıtoprak, Erciş Ortayayla ve Karlıyayla ile Tuşba Akşit güzergahlarında ulaşımın sağlanamadığını bildirdi.

Şiddetli fırtına ve tipi uçak seferlerini de olumsuz yönde etkiledi. Bu çerçevede sabah saatlerinde İstanbul ve Adana seferleri iptal edilirken, öğleden sonra ise Ankara uçağı iptal edildi. Şiddetli fırtınanın devam etmesi durumunda uçak seferlerinin iptali ve rötar yapması bekleniliyor.

Yılmaz Sönmez-Ahmet Kavak

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