İhlas Haber Ajansı

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Van'da uyruğu tespit edilemeyen 6 erkek cesedi bulundu

Van'da uyruğu tespit edilemeyen 6 erkek cesedi bulundu
Van'da uyruğu tespit edilemeyen 6 erkek cesedi bulundu

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında uyruğu tespit edilemeyen 6 erkek cesedi bulundu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Başkale ilçesinde bugün saat 14.00 sıralarında İran İslam Cumhuriyeti sınırındaki Gelenler Mahallesi Güllük Hudut Karakol Komutanlığına yaklaşık iki kilometre mesafede kimliği belirsiz iki göçmen cesedinin tespit edildiğini söyledi. Daha sonra güvenlik güçleri tarafından bölgede yapılan arama-tarama çalışmaları sırasında Sultançayır dere yatağında 100'er metre arayla donmuş 4 dört erkek cesedinin daha bulunduğunu belirten Vali Bilmez, "Uyruğu tespit edilemeyen cesetler 20-25 yaşlarında. İlk belirlemelere göre ölüm olayı kışın meydana geldi, karların erimesi sonrası cesetler ortaya çıktı. Güvenlik güçleri bölgede arama çalışmalarına devam ediyor. Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan cesetler ileri tetkik ve otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek." dedi.  

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