Van'da villa tarzı örnek deprem konutu tamamlandı

Geçen yıl İran'ın Khoy kentinde yaşanan ve Van'ın Başkale ile Saray ilçelerinin de etkilendiği depremde 10 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralanmıştı. Başkale ve Saray'a bağlı 25 mahallenin olumsuz etkilendiği depremde bazı ev ve ahırlar yıkılırken, çok sayıda ev ve ahır da ağır hasar görmüştü.

Depremin hemen ardından harekete geçen ve yardım faaliyetlerine başlayan ekipler, devletin şefkatli elini depremzedelerle buluşturdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentte depremzedeler için yapılacak evlerden ilk etapta örnek olarak bir tane Başkale ilçesi Özpınar Mahallesi'nde bir tanesi de Saray ilçesinin Örenburç Mahallesi'nde inşa edildi. Depremden etkilenen ve evleri yıkılan tüm mahallelerde yaşayan vatandaşlar, Özpınar ve Örenburç mahallelerindeki örnek konutu gezerek kendilerine yapılacak evi gördüler.

Evlerinin büyük hasar gördüğünü, mahallelerindeki çoğu evin yıkıldığını dile getiren Özpınar Mahallesi sakini Sefer Arslan, örnek evi çok beğendiklerini söyledi. Herkesin ev yaptırmak istediğini belirten Arslan, “Allah devletimize zeval vermesin. Evlerimizin bir an önce yapılmasını istiyoruz. Örnek dairemizi çok beğendik. Bir an önce yapılması için sabırsızlıkla bekliyoruz. Örnek daireyi gezdik, her anlamda çok güzel yapılmış. Şehir merkezindeki bir daireden hiçbir farkı yok. Sadece devlet büyüklerimizden biraz indirim talep ediyoruz. Herkes de ev yapmak istiyor” dedi.

Özpınar Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Şirin Arslan da, örnek daireyi çok beğendiğini ifade ederek, “Bu evlerde oturmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Nüfusumuz kalabalık, biraz bize küçük gelebilir ama her şeyi ile çok güzel yapılmış. Allah devletimize zeval vermesin. Dairelerimiz çok güzeldir. Devletimiz hemen gelip bir an önce hepsini yapsın” diye konuştu.

Harun Aksu