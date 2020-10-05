İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da yıldırım çarpması: 2 ölü

Van'da yıldırım çarpması: 2 ölü
Van'da yıldırım çarpması: 2 ölü

Van’ın Saray ilçesinde 2 gün arayla yıldırım çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilk olay, Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam yağmur yağması üzerine koyunları meradan almak isteyen Bedirhan Tosun (26), yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tosun'un cenazesi, yapılan otopsi sonrası teslim alınarak toprağa verildi.

Diğer olay ise Saray ilçesine bağlı Kepir Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Dünay (17) isimli genç, Cuma akşamı yağmur yağınca koyunları eve götürmek için çobana yardım etmeye araziye gittiği sırada yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.