İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Van'da zincirleme kaza: 10 yaralı
Van'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Van Hakkari karayolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Van'da zincirleme kaza: 10 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu üzerinde bulunan Başkale ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bunan Örmetaş Mahalle mevkisinde meydana geldi.

Hakkari'den Van'a giden 31 B 5869 plakalı otomobil, 01 AFT 463 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazanın ardından savrulan araçlar seyir halinde olan tıra çarptı.

Her iki araçta bulunan toplamda 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleriyle Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralıların ambulanslarla Van'a sevk edileceği belirtildi.

Harun Aksu

 

İLGİLİ HABER
Türbe ziyareti dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var Türbe ziyareti dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var
İLGİLİ HABER
Balıkesirdeki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi Balıkesir'deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
İLGİLİ HABER
Tekirdağda 3 kişin öldüğü korkunç kaza kamerada Tekirdağ’da 3 kişin öldüğü korkunç kaza kamerada

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.