Van'da zorunlu kış lastiği uygulaması

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık tarihi itibariyle başladı. Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulamanın zorunlu olmadığını ifade eden uzmanlar, can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini söyledi.

İHA muhabirine konuşan oto lastik ustalarından Yusuf Sancak, “Kış lastiklerinin şu an takılması şart. 1 Aralık zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Özellikle ticari araçların yola çıkmadan kış lastiği takması gerekiyor. Bununla birlikte hususi araçların da kışlık lastik takması şart. Ticari araçlarda dört lastik zorunlu. Hususi araçlar da 2 yerine dört kışlık lastik takarsa iyi olur. 1 Aralık'ın gelmesiyle bizde yoğunluk iyi bir düzeyde başladı. Ticari araçların çoğu bugün lastiklerini takmaya başladılar” dedi.

Yunus Tuğrul - Yılmaz Sönmez

