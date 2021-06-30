Van'daki göletlerde su sevisi kritik noktanın altına düştü

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kuraklığın etkisi altında olan Özalp ilçe sınırlarında yer alan göl ve göletlerde bir dizi çalışma yaptı. Çubuklu, Dönerdere, Aşağı Tulgalı, Oymaklı ve Yumruklu göletlerinde incelemelerde bulunan ekipler, kısmen kuruduğunu ve bazılarında da su seviyesinin endişe verdiğini gözlemledi. Göl ve göletlerde yaşayan canlıların yok olmaması için bilgilendirmelerde bulunan ekipler, su israfının önüne geçilmesi amacıyla modern sulama yöntemlerinin kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

“Su seviyelerinde düşüş gözlemlendi”

İHA muhabirine konuşan Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, küresel iklim değişikliğinden dolayı kısmen kuruyan göletlerde yaşayan canlıların durumunu değerlendirmek üzere bir çalışma başlattıklarını belirtti. Bu yıl yağışların az olması nedeniyle göl ve göletlerde su seviyesinin düştüğünü gözlemlediklerini ifade eden Şube Müdürü Demir, “Su seviyesinin kritik noktalara düşmesini önlemek için modern sulama sitemlerinin kullanılmasını önerdik. Bu bölgelerde salma sulama yöntemi uygulanıyor. Bu sulama yönteminden vazgeçilerek daha modern olan basınçlı sulama ve yağmurlama yöntemlerinin kullanılması gerektiğini önerdik. Bu modern yöntemler hem su israfını engelleyecek hem de balıkların yaşadığı su miktarının azalmasını engelleyecektir” dedi.

Dönerdere Mahallesi Sulama Birliği Başkanı Ayhan Özbek ise geçen yıl su doluluk oranının yüzde 100 olduğunu ve suyun tahliyeden aktığını belirtti. Bu yıl kuraklıktan dolayı su seviyesinin yüzde 40'lara düştüğünü ifade eden Özbek, bu durumdan çok endişeli olduklarını söyledi.

Bu yılın çok kurak geçtiğini dile getiren Oymaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Baş da, geçen yıl taşan sulama göletinin bu yıl yağışların olmaması durumunda tamamen kuruyacağını ifade etti.

Baraj gölünün bu yıl yüzde 70 oranında kuruduğunu söyleyen Yumruklu Mahalle Muhtarı Ziyattin Özgül ise yağışlarının olmaması durumunda sudaki canlıların yok olacağını kaydetti.

Yılmaz Sönmez