Van'ın Başkale ilçesinde yola çığ düştü

Başkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı mahallelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Başkale ilçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Esenyamaç ve Sualtı Mahalleleri arasındaki Dereboyu Mezrası mevkiinde dün akşam saatlerinde yola çığ düştü. 4 ayrı yerden çığ düşen yolda olumsuz bir durum yaşanmazken, elektrik direkleri devrildi. Çığ geldiği sırada yolda araç ya da insanın olmaması büyük bir faciayı önledi. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri kapanan yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Herhangi bir olumsuz bir durumun olmadığını belirten Esenyamaç Mahalle muhtarı Ayhan Korkmaz, elektrik direklerinin devrildiğini söyledi. Korkmaz “4 yerden çığ gelmiş. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yok. Sadece elektik direkleri devrilmiş. İş makineleri burada Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri şuanda çalışıyor. Yol tekrar ulaşıma açılacak. Ekiplere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

10 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı

Öte yandan Başkale genelinde etkili olan kar nedeniyle 10 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi Karla Mücadele ekipleri ise yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Harun Aksu