Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunda 'SOLOTÜRK'ten gövde gösterisi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sosyal medya hesabından Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103. Yıl Dönümü için düzenlenen etkinliklerde SOLOTÜRK Gösteri Ekibinin Edremit sahilinde gösteri uçuşu gerçekleştirildiği duyuruldu. MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103'üncü Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında, Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK Gösteri Ekibi tarafından Edremit sahilinde gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Böylece SOLOTÜRK 10'uncu yılında yurtiçindeki ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirmiş oldu” ifadelerine yer verildi.

Mustafa Cenik - Adem Aslan

