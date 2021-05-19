Van'ın Pamukkale'si ziyaretçilerini bekliyor

Pandemi nedeniyle birçok tarihi ve doğal güzellik gibi Van'ın Pamukkale'si de ziyaretçilerinden uzak kaldı. Başkale'ye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenler, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kesin korunacak hassas alan ilan edilen Başkale travertenleri, güvenlik nedeniyle yıllarca sahipsiz kaldı. Son yıllarda güvenliğin sağlanmasıyla binlerce yerli ve yabancı turistin uğradığı travertenler de pandemi sürecinden nasibini aldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte travertenleri görmek ve burada fotoğraf çektirmek isteyen turistler, bir yıldan fazladır pandemi nedeniyle gelemiyor. Başkale'de yaşayan vatandaşlar, doğal güzelliği ile Pamukkale'den hiçbir farkı olmayan Başkale travertenlerinin de pandemi sürecinden sonra özellikle yerli ve yabancı turistlerden gereken ilgiyi görmesini bekliyor.

Başkale ilçesinde yaşayan Müjdat Karaaslan, herkesin bu doğal güzelliği görmesi gerektiğini belirterek, "Bugün de Van'ın Başkale ilçesindeyiz. Başkale travertenlerindeyiz. Arkadaşlarla beraber geldik. Buranın eşsiz doğal güzelliği göz önünde. Herkesi buraya bekleriz. Bu eşsiz güzellikleri görmelerini isteriz" dedi.

“Burası Türkiye'nin ikinci Pamukkale'sidir”

Arkadaşlarıyla birlikte travertenleri görmeye gelen Halit Aşan da, Başkale travertenlerinin Türkiye'nin ikinci Pamukkale'si olduğunu belirterek, "Burası Türkiye'nin ikinci Pamukkale'sidir. Biri Denizli'de diğeri de Van'ın Başkale ilçesinde. Buranın eşsiz doğal güzelliğinin yanı sıra suyu da birçok hastalığa şifa geliyor. Ayak mantarı, kaşıntı ve egzama hastalıklarına iyi geliyor. Pandemi nedeniyle çok fazla gelen giden olmuyor. Önceki yıllarda buraya binlerce insan ziyarete geliyordu. Bazen buraya geliyorduk yer bulamıyorduk. İnşallah bu pandemi sürecini de atlatırız, buraya daha çok turist gelir. Burası doğunun en güzel yerlerinden birisidir. Türkiye'nin her yerinden insanlar rahatlıkla gelebilir. Devletimiz de gerekli çalışmaları başlattı. İnşallah yolu da yapılacak ve daha güzel bir yer haline gelecek" diye konuştu.

Harun Aksu

