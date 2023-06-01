Vanlı aileler: '54 çocuğun kanına giren Selahattin Demirtaş siyasetçi değildi'

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 58 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34'ü bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önünde oturarak HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Vanlı aileler, Millet İttifakı'nın seçim vaatlerinden biri olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması açıklamalarına tepki gösterdi. Aileler, aynı zamanda siyaseti bırakacağını açıklayan Demirtaş'ın bir siyasetçi olmadığını kaydetti.

“Demirtaş cezaevine girdiği günden bu yana tek bir yavru dağa gitmemiştir”

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Millet İttifakı'nın seçim vaatlerinden biri olan Demirtaş'ın serbest bırakılması görüşüne tepki gösteren anne Sancar, “Neden Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorlardı? Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla bütün dağdakiler inebilir. Demirtaş ilk önce bu annelerin hakkını versin. Bu bebeklerin katili de Demirtaş'tır. Dün de siyasetten istifa etmiş. Çünkü onlarda biliyor ki artık HDP bitti. Artık HDP'nin pilleri bitti ve halk uyandı. Selahattin Demirtaş'ın asla bırakılmasını istemeyiz. O vatan hainidir; asker, polis ve bu çocukların katilidir. Demirtaş cezaevine girdiği günden bu yana tek bir yavru dağa gitmemiştir. Küçük çocukların eline silah vererek, hayallerini elinden alıyordu. Demirtaş bir siyasetçi değil, bir teröristtir. Siyasetçi olsaydı bu çocukların hakkını savunacaktı” dedi.

“54 çocuğun kanına giren Selahattin Demirtaş siyasetçi değildi”

Yaklaşık 4 yıldır evlat nöbeti tuttuğunu ifade eden Necmettin Biçer ise siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş'ın önceden de bir siyasetçi olmadığını dile getirdi. Biçer, “Demirtaş, Diyarbakır'da yaptığı çağrıyla 54 gencin ölümüne sebep oldu. Çocukları dağa gönderen HDP'nin kendisidir. Baştan da belliydi Millet İttifakı dağılacaktı, zaten dağılmak üzereydiler. Millet de tercihini Cumhurbaşkanımızdan yana kullandı. Demirtaş bir siyasetçi değil, benim yanımda ha Demirtaş ha bir PKK'lı. O da PKK terör örgütünün bir siyasi koluydu. Şu an hak ettiği yerde, adalet onun da cezasını verecek diye düşünüyorum” diye konuştu.

Yılmaz Sönmez

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