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Vanlı ailelerin evlat nöbeti 53'üncü haftasına girdi

Vanlı ailelerin evlat nöbeti 53'üncü haftasına girdi
Vanlı ailelerin evlat nöbeti 53'üncü haftasına girdi

Van'da terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, çocuklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Vanlı ailelerin evlat nöbeti 53’üncü haftasına girdi - Tıkla İzle

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 53 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34'ü bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Yılmaz Sönmez

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