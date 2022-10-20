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Vanlı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Vanlı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
Vanlı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP binasına yürüdü.

Vanlı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor - Tıkla İzle

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti. Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 47 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34'ü bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Atilla İdiz
 

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