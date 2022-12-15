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Vanlı baba: '15 yaşından küçük kızlarımızı dağa kaçırdılar'

Vanlı baba: '15 yaşından küçük kızlarımızı dağa kaçırdılar'
Vanlı baba: '15 yaşından küçük kızlarımızı dağa kaçırdılar'

Van'da evladı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Fevzi Yağmur, 15 yaşından küçük kız çocuklarının kandırılarak dağa kaçırıldıklarını söyledi.

Vanlı baba: '15 yaşından küçük kızlarımızı dağa kaçırdılar' - Tıkla İzle

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 51 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34'ü bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Yılmaz Sönmez

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