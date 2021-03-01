Vanlı mühendis koronadan ölen kız arkadaşı için şarkı yazıp klip çekti



İpekyolu ilçesinde yaşayan Çağdaş Suiçmez, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde okuduğu yıllarda bir kıza aşık oldu. Aşık olduğu kızla mutlu bir beraberliği olan Suiçmez, daha sonra sebepsiz ayrılıklar nedeniyle kız arkadaşından uzun süre ayrı kaldı. Ayrılık sırasında Konya'da yaşayan kız arkadaşının korona virüsten hayatını kaybettiğini duyan Suiçmez, onu için şarkı yazıp klip çekti.

Bütün sosyal platformlarda yayınlanan ve kısa sürede binlerce kişi tarafından tıklanan klip ile ilgili açıklamada bulunan Suiçmez, “Ayrıldığımız o dönemlerde o memleketi olan Konya'da kalıyordu, ben Van'da. Ondan uzak kaldığımız dönemde ben bu şarkıyı yazdım. Tabi aklımda klip yapmak yoktu. Daha sonra biz bir araya gelir gibi olduk ama yine araya mesafeler girdi. O farklı bir şehirde kalıyordu, ben farklı bir şehirde yaşıyordum. Geçen sene de mart ayında korona virüsten hayatını kaybettiğini öğrendim. Ben de onun anısını yaşatabilme adına bu şarkıyı klibe döktüm. Umarım yaptığımız bu çalışma beğenilir. Benim çok sevdiğim birini benden alan bu virüse karşı yazdığım bu şarkı, umarım bazı yaraları sarabilir” dedi.

Harabe isimli klibin şu anda bütün sosyal platformlarda yayında olduğunu belirten Suiçmez, “Klibimiz, bir haftalık gibi kısa bir süre içerisinde 125 bin kişi tarafından izlendi. Umarım daha fazla kitleye ulaşırız. Benim bu klipten beklentim çok farklı. Ben vefat eden kız arkadaşımı ne görebildim, ne mezarını ziyaret edebildim. Çünkü korona virüsten hayatını kaybedenler farklı defnediliyor ve belli bir süre gidemiyorsunuz. Kendisine yazdığım birçok beste var. Bundan sonraki klipte, onun mezarını ziyaret etmek gibi bir düşüncem var” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında biraz kız arkadaşından da bahseden Suiçmez, “Kendisi benden önceki ilişkisinde şiddet görmüş ve bu anlamda bütün erkeklere güvenini kaybetmişti. Onun güvenini kazanmak için çok çaba sarf ettim. Her erkeğin aynı olmadığını anlatmaya çalıştım. Daha sonra güzel ilişkimiz oldu. O günleri tekrar hatırlayabilmek adına ona yazdığım bütün şarkıları hayata geçireceğim” diye konuştu.

Atilla İdiz

