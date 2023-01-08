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Vanuatu'da 7 büyüklüğünde deprem

Vanuatu'da 7 büyüklüğünde deprem
Vanuatu'da 7 büyüklüğünde deprem

Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan Vanuatu'da meydana gelen 7 büyüklüğünde depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu'nun Port-Olry bölgesinde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen şiddetli sarsıntının ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Vanuatu'nun bazı kıyılarında boyları 0.3 ila 1 metre üzerine ulaşabilen gelgit dalgaları görülebilir" ifadeleri kullanıldı. Henüz mal ve can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

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