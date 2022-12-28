Vanuatu'da açıklarında 6 büyüklüğünde deprem



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu'nun Tafea eyaletinde yer alan Isangel kasabasının 288 kilometre güneydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS, depremin 10 kilometre derinlikte yaşandığını ve tsunami uyarısı yapıldığını aktardı. Depremde henüz mal ve can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

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