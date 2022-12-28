İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vanuatu'da açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Vanuatu'da açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Vanuatu'da açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan Vanuatu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu'nun Tafea eyaletinde yer alan Isangel kasabasının 288 kilometre güneydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS, depremin 10 kilometre derinlikte yaşandığını ve tsunami uyarısı yapıldığını aktardı. Depremde henüz mal ve can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.