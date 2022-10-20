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VAR merkezi kapılarını medyaya açtı

VAR merkezi kapılarını medyaya açtı
VAR merkezi kapılarını medyaya açtı

Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da bulunan VAR merkezinin kapılarını basın mensuplarına açtı.

VAR merkezi kapılarını medyaya açtı - Tıkla İzle

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde medya mensuplarına gerçekleştirdiği VAR (Video Yardımcı Hakem) bilgilendirme toplantısının ardından VAR merkezinde gözlemlemelerde bulunuldu. Basın mensupları, VAR odasında görüntülerin nasıl incelendiği ile ilgili hakemlerden bilgi aldı ve bazı örnek görüntüler gösterildi. İlk Türk kadın hakem Lale Orta da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte VAR odasına girdi ve bazı bilgiler verdi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

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