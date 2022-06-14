Varaka'nın sürdürülebilir büyümesi devam ediyor

Üretimde kullandığı ham maddenin yüzde 100'ünü geri kazanılmış eski kağıtlardan karşılayan çevreci ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Varaka, İSO 500 listesine 397'nci sıradan giriş yaptı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, 2021 yılında 1 milyar 251 milyon 875 bin 898 TL net satış gerçekleştirerek üretime başladığı üçüncü yılında büyük bir başarıya imza atarak İSO 500 listesinde 397. oldu. İSO 500 listesinin Aktif toplamı genel sıralamasında ise 170'inci sırada yerini aldı. Eski kâğıtlardan dönüşümünü yaparak fluting, hp fluting, testliner, hp testliner, torba kraft gibi ürünlerin üretimini gerçekleştiren Varaka 2021 yılını 113 milyon 181 bin 7 TL dönem net kârı ile kapattı ve Vergi Öncesi Kar/Zarar genel sıralamasında 293'üncü, FAVÖK Genel sıralamasında ise 224'üncü sırada yerini aldı.

Şirket, sürdürülebilir güçlü bir mali yapı, stratejik yönetim ve Albayrak Grubun kurumsal yönetim anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Balıkesir'de 1 milyon 265 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olan Varaka, Türkiye'de bu alanda hizmet veren en büyük tesislerinden biri olarak Türkiye ekonomisine hizmet etmeye devam etmektedir. Verimliliğin ve kalitenin arttırılması, ürün kalitesindeki sürekliliğin sağlanması için üretimin her aşamasında ileri teknolojiden yararlanılmakta ve bu yapısı ile de endüstri 4.0 noktasında da öncü firmalar arasında yer almaktadır.

Çevreci üretim misyonu ve geri dönüşüm prensibiyle ülke ekonomisine değer katan şirket, ürün gamını müşterilerin ihtiyaçlarına göre genişletmeye de devam ediyor. Türkiye'nin yerli kağıt imalatı açığına büyük katkı sağlayan Varaka, üretimini gerçekleştirdiği Fluting (FL), HP Fluting (HPFL), Imitation Kraftliner (IKL), Testliner (TL) ve HP Testliner (HPETL) ürün çeşitlerine Torba Kraft'ı da ekleyerek ürün yelpazesini genişletti.

Faaliyete başladığı günden bu yana şirket, ürün kalitesi ve kapasitesiyle pazardaki en önemli firmalar arasında yer alarak 7000 m3/gün kapasiteye sahip arıtma tesisi ile arıtılan suyun büyük bir kısmını kendi prosesinde kullanarak su tüketimini minimize ediyor.

Verimliliğin ve kalitenin arttırılması, ürün kalitesindeki sürekliliğin sağlanması için üretimin her aşamasında ileri teknoloji ürünü olan Otomasyon Kontrol Sistemi (DCS) ve Kalite Kontrol Sistemleri (QCS) ile Endüstri 4.0 teknolojileri kullanan şirket, yerli ve milli üretimin öncü firmaları arasında üretime devam etmektedir. Sektörün yeni firmalarından olan ve son yılların büyük yatırımları arasında sayılan şirket, sektörel ve bölgesel kalkınmaya da büyük katkı sağlıyor.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarına ciddi ağırlık veren şirket, yeni araştırma ve geliştirme projeleri için de çok kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Bu projeler tamamlandığında ve yapılan yeni yatırımlarla şirketin mevcut üretim kapasitesinin çok daha yüksek seviyelere çıkarılması planlanmaktadır.