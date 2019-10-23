Varis oluşumu nasıl önlenir| Varis oluşumunu engelleyen egzersizler

Medicana Çamlıca Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gökçe Şirin, varis hastalığının oluşmasını ve ilerlemesini önlemek için dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Varis toplardamarların organik bir sebep olmadan genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hal almasına dendiğini söyleyen Dr. Şirin, "Varisler önemli bir sağlık problemi olup yaşla birlikte giderek artmaktadır. Toplumun yaklaşık yüzde 15-20'sini etkilemektedir. Kadınlarda, erkeklere oranla daha fazla görülmektedir" diye belirtti.

Hastaların en yaygın şikâyetlerinin bacaklarındaki görüntü bozukluğu, uzun süre ayakta durunca ortaya çıkan bacak ağrısı, bacaklarda ağırlaşma, şişme, ödem ve bacak krampları olduğunu kaydeden Doç. Dr. Gökçe Şirin, "Varis oluşumunda günlük yaşantımızda aslında önemsiz gibi gözüken bazı hareket ve yaşam tarzlarının oldukça önemi vardır. Hastalığın oluşmasını ve ilerlemesini önlemek için dikkat etmemiz gereken bazı konular vardır" dedi.

Doç. Dr. Şirin, Varis oluşumunu önlemek için yapılması gerekenleri ve dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Düzenli egzersiz ve spor yapmaya özen gösterin. Bacak kaslarını çalıştıran her hareket yararlıdır. En iyisi yürüme, yüzme, bisiklet, gibi sürekliliği olan hareketlerdir. Özellikle bacak kaslarını çalıştıran, tempolu yürüyüş, yüzme ve bisiklet sürmek gibi sporlar bacak toplar damarlarındaki kanın kalbe doğru hareketini hızlandırır. Fiziksel aktivite kan dolaşımını hızlandırdığından egzersizlerinizi düzenli olarak yapmayı ihmal etmeyin.

Bir saatten daha uzun süre oturmayın ya da ayakta kalmayın. Bacakları kalp seviyesinin üzerinde tutmak toplar damarlarındaki göllenmiş kanın boşalmasını sağlar. Gün içinde dinlendiğinizde fırsat buldukça ayaklarınızı uzatmanız, bacaklarınızın altına bir destek koyarak yüksekte tutmanız şikayetleriniz de azalma sağlar ve hastalığınızın ilerlemesini engellemenize yardımcı olur. Uzun süre oturan birinin arada bir ayağa kalması ve dolaşması, kas pompasını çalıştırması gerekir. Eğer kalkıp dolaşma şansınız yok ise birkaç basit hareket ile bacak dolaşımınıza yardımcı olabilirsiniz;

Ayaklarınızla 'A' harfi yapacak şekilde; ayak başparmaklarını birleştirip topukları uzaklaştırın.

Topukları birleştirip parmakları uzaklaştırarak 'V' harfi hareketi yapın.

Topuklarınız yere basarken ayaklarınızın ön kısmını yukarı kaldırın.

Ayak parmakları yere sabit basarken topuklarınızı yukarı kaldırın. Hareketlerin hepsini 10 defa tekrarlayın.

Soğuk suyla bacaklara duş yapmak. Cilde uygulanan soğuk su ile toplardamarlarımız büzülür ve kanın kalbe daha hızlı dönmesi sağlanır.

Bol giysileri tercih edin. Dar giysiler bacaklardan kalbe dönen dolaşımı engelleyerek kanın bacak toplar damarlarında göllenmesine neden olur. Bu da şikayetlerinizin ve hastalığınızın ilerlemesine neden olabilir. Bu nedenle çok dar giysiler giyilmemeli, kemerler fazla sıkılmamalı ve külotlu çorapların bel kısmını sıkmamasına da özen gösterilmeli.

Sıcak ortamlarda uzun süre kalmayın. Hamam, sauna, kaplıca gibi sıcak ortamlar toplardamarlarda genişlemeye neden olarak şikayetlerinizi artırabilir. Aynı şekilde uzun süre güneş altında kalmayın.

Ayakkabı topukları 5 cm'den yüksek olmamalı. Yüksek topuklu ayakkabı tercih etmeyin. Topuklar ne kadar yüksekse bacak kaslarının pompalama işlevi o kadar zayıftır. Giydiğiniz ayakkabıyı her gün değiştirin. Değişik yükseklikteki topuklar kan pompasına uyarıcı etki yaparak kanın kalbe dönüşünü kolaylaştırır.

Doğru beslenme. Doğru beslenme vücuda gerekli yapı maddelerini sağlar. Bağ dokusunun dayanıklılık ve esnekliğini sağlayan kollajen ve elastin liflerinin azalması varis oluşumuna neden olur. Doğru beslenme bağ dokusunu güçlendirir ve aşırı kiloyu önler.

Bol miktarda sıvı tüketin. Günde en az iki litre sıvı tüketilmelidir. Su içmek kan akışını ve vücutta biriken atık maddelerin atılımını kolaylaştırıyor.

Varis çorabı kullanın. Varis çorapları toplardamarlara dışarıdan mekanik destek olan özel basınçlı çoraplardır. Düzenli ve doğru şekilde kullanıldığında varis çorapları etkili bir yöntemdir. Ayağınıza uygun ölçüde bir varis çorabı için mutlaka doktorunuza müracaat ediniz.

Sigara içilmemelidir. Sigara ve oluşturduğu serbest radikaller damar duvarına zarar vererek damar hastalıklarının oluşmasına neden olur".