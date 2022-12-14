Vaşağı mobilya mağazasında görenler gözlerine inanamadı

Ormanların iç kısımlarında ve dağlık bölgelerde yaşayan, kedigiller familyasının Türkiye'deki en büyük kedi türü olan, sadece et tüketen ve "Ormanların hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, Gümüşhane'de Kelkit ilçe merkezinde görüntülendi. Bugüne kadar hep fotokapan görüntülerine yakalanan vaşak ilçe merkezinde tavuklarını telef ettiği kümesin sahibinin fark etmesinin ardından korkarak caddeye dalınca vatandaşların cep telefonlarına takıldı.

Evin yakınında bulunan bir mobilya mağazasına giren yetişkin vaşak bir süre sonra burada sıkışıp kaldı. Mağaza sahiplerinin haber vermesiyle bölgeye gelen Kelkit Belediyesi Zabıta ekipleri yakaladıkları vaşağı uyuşturucu iğneyle uyuttuktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti. DKMP ekipleri teslim aldıkları vaşağın ilk sağlık kontrolünde bir sorunu ve yarasının olmadığını belirledi. Kontrol amaçlı olarak veteriner gözetimine alınan vaşak halsiz düşmesi nedeniyle bir süre bakılıp beslendikten sonra sonra doğaya salınacak.

Recep Ergin - Uğur Bulut



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