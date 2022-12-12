VASKİ'den su sayaçları için 'don' uyarısı

VASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, özellikle kış aylarında hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ile birlikte su sayaçları ve tesisatlarda oluşabilecek donma riskini engellemek için abonelerin tedbir almaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, “Bu minvalde herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamak için su sayaçları ile tesisat borularının soğuktan mutlaka korunması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle havaların soğuduğu bugünlerde; açıkta olan su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmadığından suyun kullanılmadığı zamanlarda donmaktadır. Kışın su sayacı ve borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması gerekir. Sayacın etrafı cam yünü, talaş veya benzeri materyaller ile koruma altına alınarak, muhtemel bir problemin önüne geçilmelidir. Donma halinde ise sayaca, sıcak su dökülmesi veya ateş tutularak açılmaya çalışılması, su tesisatının patlamasına ve maddi hasarın daha da artmasına sebebiyet vermektedir. Muhtemel sayaç donmaları ile karşı karşıya kalınması durumunda abonelerimizin, sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile birlikte 185 Çağrı Merkezini veya 0 432 217 17 44 no'lu telefon numarasından VASKİ Genel Müdürlüğünü aramaları gerekmektedir” denildi.

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