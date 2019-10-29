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Vatan Caddesi'nde 29 Ekim coşkusu

Vatan Caddesi'nde 29 Ekim coşkusu
Vatan Caddesi'nde 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi’nde resmi geçit töreni düzenleniyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıl dönümü nedeniyle Fatih'teki Vatan Caddesi'nde Resmi Geçit Töreni düzenleniyor. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Kutlamalar kapsamında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üstü açık araç üzerinde vatandaşları selamladı. Askeri bando takımının tören alanında yerini almasıyla geçit töreni başladı.

İrem Demir - Emrah Kuş

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