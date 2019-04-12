Vatan haini olarak yazıldılar

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü olarak 2008-2014 yılları arasında görev yapan Mustafa Uçkan, Ali Bilkay ve İsmail Türkmenli, 15 Temmuz Hain darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY terör yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıllarda gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü binasında Emniyet Müdürleri Onur Köşesi'nde, bu üç isimin fotoğrafı kaldırıldığı ve bulunduğu alana “Vatan haini” yazılması Polis Haftası'nın kutlandığı şu günlerde dikkat çekti.

Hayati Kanat

