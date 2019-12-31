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Vatan sevgilerini kağıda döken öğrenciler ödüllerini aldı

Vatan sevgilerini kağıda döken öğrenciler ödüllerini aldı
Vatan sevgilerini kağıda döken öğrenciler ödüllerini aldı

Radyo Güven Müdürlüğü tarafından 21-25 Aralık Şehitler Haftası’nda milli bilinci güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Rumların Soykırım Saldırısına Karşı Kıbrıs’ta Türk Halkının Varoluş Mücadelesi” konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında, Yakın Doğu Koleji kompozisyon dalında birincilik ödülünün sahibi oldu.

Radyo Güven Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışma finalinin “Kompozisyon” kategorisinde Yakın Doğu Koleji 10 YKS öğrencisi Salih Kerem Ertürk, “Varoluş Mücadelesi” isimli kompozisyonuyla seçici kurul tarafından birinciliğe layık görüldü. Ertürk, birincilik ödülü olarak dizüstü bilgisayarla ödüllendirildi.

Vatan sevgisini en iyi şekilde ifade etti

Salih Kerem Ertürk'ün elde ettiği birincilikle ilgili konuşan Yakın Doğu Koleji Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Hakan Kaplan, “Öğrencimizin yazdığı kompozisyonda vatan sevgisini en iyi şekilde ifade etti ve aynı duygularla okuyarak birinci geldi. Öğrencilerin çekilen acıları bilmeleri ve barışın önemini kavramaları açısından anlamlı bir derece elde etmiş olan öğrencimiz aynı zamanda ifade gücü, kelime hazinesini ortaya koyuş şekliyle de bizleri gururlandırmıştır. Öğrencimizi canı gönülden kutluyorum” dedi.

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