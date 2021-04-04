Vatan sevgisini dağlara yazdı

Gölbaşı ilçesine bağlı Çeltek Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yapan Bayram Ak, bölgenin en hakim tepesi olan Kale Tepesi'ne traktörü ile toprağın üzerine “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” yazdı.

Bir gün boyunca yazıyı yazmak için uğraşan Bayram Ak, yazıyı vatan için gazi olan ve canını feda eden şehitlere hediye ettiğini söyledi.Çanakkale Savaşı'nın 106. yıldönümü nedeniyle kendisinin de bir şeyler yapmak istediğini ifade eden Bayram Ak, “Ecdadım kan vermiş, can vermiş, can almış, bende bir çiftçi olarak istedim ki, gideyim buraya traktörle bir yazı yazayım. Çiftçiliğinde biraz becerisini göstermek için buraya yazıyı yazdım ama bir ölçüm yok, göz kararıyla yaptım. Önce, ‘korkma' yazdım, baktım oluyor mu? Devamında kağıda yazdım ki harfleri hata yapmayım. Hatası yok, düzeltmesi yok. Dünya milleti biliyor ki, Türkiye'ye kimse gem vuramaz, asla boyunduruk altına alamaz, Allah'ın izniyle kimse diz çöktüremez. Onun için Çeltek köyü adına ben bu yazıyı yazdım” diye konuştu.

Mahallelerinin en yüksek tepesine yazılan yazının yoldan gelip geçenlerin de ilgisini çektiğini belirten Mahalle Muhtarı Rasim Ak, “Bu bir vatan sevgisidir, bayrak sevgisidir. Tepenin ismi Kale Tepesi'dir. Vatansever mahalle sakinimiz buraya traktörüyle İstiklal Marşı'nın bir satırını yazdı” dedi.

Derya Yetim - Bayram Türüdü