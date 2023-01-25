Vatandaş tesadüfen fark etti, çarpılmaktan son anda kurtuldu

Olay, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Melisa Sokak'ta meydana geldi. Gece eşi ile birlikte yürüyen vatandaş, üzerlerine gelen sokak köpeklerini korkutmak için yerden taş almaya çalıştığı esnada, taşların arasından çıkan kıvılcımlarla bir anda neye uğradığını şaşırdı. Kısa sürede elektrik direğinin yanında açıkta bırakılan kabloların kaçak yaptığını fark eden vatandaş, durumu belediye yetkililerine bildirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir olumsuzluk yaşanmaması adına güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, o bölgede iş yapan müteahhit firmanın tabelalarını aydınlatması için koyduğu elektrik apliğinin kırılması sonucu taşlarla önlem aldığı belirlendi. Ardından çağırılan elektrikçiyle birlikte açıkta bırakılan kablolar bantlanarak geçici önlem alındı.

"Bir çocuk ölseydi bunun hesabını kim verecekti"

Elini taşlara atmasıyla bir anda patlayarak kıvılcım saçan elektrik akımına kapılmaktan son anda kurtulan Yalçın Avşar, bu sorumsuzluğa isyan ederek, "Yetkililerin bu olaya sebebiyet veren kişi ya da kişilerle ilgili ne gibi bir işlem yapacağını merak ediyoruz. Burada ben köpekten kurtulmak isterken ya da çalışırken ölseydim ya da bir çocuk ölseydi bunun hesabını kim, nasıl verecekti" diyerek tepkisini dile getirdi.

Şaban Kardeş

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