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Vatandaş üzerinden 2 milyonluk vurgun

Vatandaş üzerinden 2 milyonluk vurgun
Vatandaş üzerinden 2 milyonluk vurgun

Eskişehir'de, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, vatandaşlar üzerinden yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç elde eden 3'ü kadın toplam 5 tefecilik şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar ve vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu kentte birçok vatandaş üzerinden haksız kazanç elde eden şahıslar olduğu belirlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Tefecilik, Haksız Kazanç Elde Etme, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçları ile mücadele kapsamında; sosyal medya ve bazı basın yayın organları aracılığı ile verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yüksek faizle borç para verip senet imzalatmak suretiyle borçlandırarak mağdur ettikleri ve bu yolla yaklaşık olarak 2 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 3'ü kadın toplam 5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman, belgeye ve şüphelilerin dijital materyallerine incelemek üzere el konuldu.

Öte yandan gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Mustafa Kaplan - Burak Tekin
 

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