Vatandaş ‘yerli aşı' istiyor

ABD'li iş adamı Bill Gates'in üreteceği aşıyı yaptıracağını söyleyenlerin oranı ise sadece yüzde 10. Ankette ayrıca Türkiye'nin ürettiği yerli kit ve solunum cihazına da yüksek destek olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem TÜBİTAK'ın hem de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının destek olduğu aşı çalışmalarıyla ilgili olarak “Hayvanlar üzerinde 3 çalışma devam ediyor. Klinik çalışma safhasına gelmedik. Dünyada birkaç ülke dışında bu safhaya gelen yok. Klinik çalışmalarıyla insan çalışmasından birinin eylül, diğerinin ekim ayında geleceğini söyleyebilirim” demişti.

​Türkiye Gazetesi