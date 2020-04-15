Vatandaşa hizmet kesintisiz sürüyor

Tam kırk senedir gazetemizi abonelerimizin ayağına götüren Türkiye gazetesi dağıtıcıları, ülkemizin virüsle mücadele ettiği şu günlerde çok önemli bir hizmete daha imza atıyor. Geçen hafta, önce abonelerimiz için başlattığımız “acil ihtiyaçları karşılama” hizmetini, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle bütün vatandaşlarımıza yaydık.



Yönetim Kurulu Başkanı'mız Ahmet Mücahid Ören'in talimatıyla İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz'un öncülük ettiği organizasyon için Türkiye çapında 900 dağıtıcıya “Milletimiz için böyle bir hizmet düşünüyoruz. Mecburi değildir, isteyen katılabilir” mesajı gönderildi. Çünkü evinde hastası olan, daha acil işleri olan dağıtıcımız olabilirdi.



Mesajın geri dönüşü bizim için bile çok şaşırtıcı oldu; bütün bölgelerdeki dağıtıcılarımız gönüllü hizmete katılacağını bildirdi. Ve merkezimize videolar, fotoğraflar yağmaya başladı. Gerçekten ayağına gidilen bütün vatandaşlarımız gibi biz de göz yaşartıcı hâle gelen bu insani çabayı alkışlıyoruz. Dağıtıcılarımıza, bölge sorumlularımıza, büro müdürlerimize yürekten teşekkür ediyoruz.Cumartesi gününden beri bütün vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye gazetesi dağıtıcıları, özellikle 31 şehirde daha çok koşturdu. İnsanımızın ekmek, ilaç, yemeklik ürün gibi eksiklerini getiren arkadaşlarımız, bu hizmeti tamamıyla “gönüllülük esasına göre” yapıyor.