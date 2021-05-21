Vatandaşı rahatlatacak teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti İstanbul milletvekili Vedat Demiröz ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifle, 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kişi ve kuruluşların Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri. Belediyelere olan borçları yapılandırma ve taksitler halinde ödeme imkanı getirildiği hatırlatılarak, bu borçlar yeniden yapılandırma düzenlemesi yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

İhtilaflı ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma imkanı getiriliyor.

İktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkanı sağlanarak bu kıymetlerin bilançolarında güncel değerleriyle yer alması yönünde düzenleme öneriliyor.

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kilerin yükümlülüklerine yerine getirmeleri halinde geçmiş ödemle performansına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme yapılıyor.

Ahmet Umur Öztürk

