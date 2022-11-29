İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vatandaşın İETT isyanı

Vatandaşın İETT isyanı
Vatandaşın İETT isyanı

Arnavutköy-Başakşehir seferini yapan İETT otobüslerinin iptal olmasının ardından bindikleri otobüste arıza yapınca vatandaşlar isyan etti. Yaşadıklarını cep telefonu kamerası ile görüntüleyen bir vatandaş “Sabah 2 kez iptal oldu. Bizi hastaneden alan otobüs de arıza yaptı yine yollarda kaldık” diyerek isyan etti.

Vatandaşın İETT isyanı - Tıkla İzle

Taşoluk Peronları - Metrokent seferini yapan bir İETT otobüslerinde iddiaya göre, seferlerin iptal olmasının ardından uzun süre sonra gelen başka bir otobüste yolda kalınca yolcular bu duruma isyan etti. Yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen bir vatandaş, “İstanbul'un otobüs sorunu bitmiyor, sabah 2 kez iptal oldu. Bizi hastaneden alan otobüs de arıza yaptı yine yollarda kaldık” diyerek isyan ettiği görüldü.

Batuhan Toprak
 

İLGİLİ HABER
Sultanbeylide İETT otobüsünde kutu krizi Sultanbeyli’de İETT otobüsünde kutu krizi
İLGİLİ HABER
TEMde servis aracı İETT otobüsü ile çarpıştı: 7 yaralı TEM'de servis aracı İETT otobüsü ile çarpıştı: 7 yaralı
İLGİLİ HABER
Üsküdarda kaygan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü direğe çarptı Üsküdar'da kaygan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü direğe çarptı
İLGİLİ HABER
İETTnin kadın şoförü ile gideceği durağı soran yolcu arasındaki tartışma kamerada İETT'nin kadın şoförü ile gideceği durağı soran yolcu arasındaki tartışma kamerada
İLGİLİ HABER
Sinir krizi geçiren yolcu İETT şoförüne saldırdı Sinir krizi geçiren yolcu İETT şoförüne saldırdı
İLGİLİ HABER
Kadıköyde yolcu dolu İETT otobüsü kapısı açık ilerledi Kadıköy’de yolcu dolu İETT otobüsü kapısı açık ilerledi
İLGİLİ HABER
Büyükçekmecedeki okullara İETT seferleri başladı Büyükçekmece’deki okullara İETT seferleri başladı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.