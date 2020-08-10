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Vatandaşın maske kararsızlığı

Vatandaşın maske kararsızlığı
Vatandaşın maske kararsızlığı

Adana’da artan korona virüs vakaları üzerine maske takmanın zorunlu hale getirilmesine rağmen, vatandaşların bu kurala uymakta zorlandığı gözlendi.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle ilkhbaharda sokağa çıkma kısıtlamalarına gidildi. Ancak daha sonra kontrollü sosyal hayat uygulaması başladı.

Bu süreçte vatandaşlar maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve temizliğe dikkat etmeleri konusunda uyarıldı. Buna rağmen vatandaşlar, kurallara uymayınca özellikle maske takmak pekçok şehirde zorunlu hale geldi. Son olarak maske Adana'da da zorunlu oldu. Ancak buna rağmen kimi vatandaşlar bu kurala uymuyor. Kimi vatandaşların ise maskeyi takıp çenesine indirdiği, kimi vatandaşların ise burnunu kapatmadığı görüldü. Bazı vatandaşların ise maskeyi yüzüne takmak yerine koluna taktığı gözlendi. Aynı araç içinde olan 3 kişinin ise maskesinin yüzünde, çenesinde ve birinde de hiç maske olmaması dikkat çekti. Bu arada camilerden gün boyu maske takılması gerektiği 900 lira cezasının olduğu hatırlatıldı.

Fatih Keçe
 

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