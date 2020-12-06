Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: 'Ekmek alıp hemen eve kaçacağım'

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini aksatmayan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasağı ihlal edenlere cezayı kesti. Yiğit Polis Merkezi önünde yapılan uygulamaya, asayiş, karakol ve trafik ekipleri katıldı. Ekipler, yaya veya araçlarıyla yola çıkanlar üzerinde uygulama yaptı. Belgesi veya izni olmayan kişiler hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza işlemi yapıldı.

Hafta sonu itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen yaklaşık 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası kesildi. Bazı vatandaşların polislerle diyaloğu ise gülümsetti.

Hüseyin Tayyar