İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: 'Ekmek alıp hemen eve kaçacağım'

Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: 'Ekmek alıp hemen eve kaçacağım'
Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: 'Ekmek alıp hemen eve kaçacağım'

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını çiğneyenleri affetmedi. Yaklaşık 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası kesilirken, bazı vatandaşların diyaloğu da gülümsetti.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini aksatmayan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasağı ihlal edenlere cezayı kesti. Yiğit Polis Merkezi önünde yapılan uygulamaya, asayiş, karakol ve trafik ekipleri katıldı. Ekipler, yaya veya araçlarıyla yola çıkanlar üzerinde uygulama yaptı. Belgesi veya izni olmayan kişiler hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza işlemi yapıldı.

Hafta sonu itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen yaklaşık 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası kesildi. Bazı vatandaşların polislerle diyaloğu ise gülümsetti.

Hüseyin Tayyar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.