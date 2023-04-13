Vatandaşın üzerine hakaret gibi indirimli ürün attılar

Karaman Park AVM'de hizmet veren zincir bir mağazada indirim sonrası tüm raflar boşaldı. Yeni indirimli ürünleri depodan taşıyan personeli takip eden müşteriler mağazaya girmeden ürünleri isterken görüntülendi. Personelin mağaza girişinde vatandaşların üzerine montları fırlatması skandal görüntülere neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü sonrası yapılan yorumlarda mağazaya ve personeline yönelik tepkilere yer verildi.

Valilikten açıklama Karaman Valiliği de görüntülere konu olan olayla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde bir mağazada çekilen görüntülere konu olan olay ile ilgili olarak Valiliğimiz tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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