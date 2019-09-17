Vatandaşın yol talebi

2017'den bu yana sık sık Gerze Kaymakamlığına giderek ilgili birimlere yolun yapılması için talepte bulunduğunu fakat şu ana kadar yollarının iyileştirilmediğini belirten Korkmaz, “Belören köyünün nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu mahallelerinden birinde yaşıyoruz. Yıllardır başvurduğumuz hiçbir yerden geri dönüş alamadık. Biz yetkililerden yüksek kaldırımlı asfalt yollar istemiyoruz. Biz sadece yolumuzun az da olsa ıslah edilerek her aracın rahatlıkla gidip gelebileceği bir yola dönüştürülmesini istiyoruz” diyerek mağduriyetini dile getirdi.

Fatih Uysal

