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Vatandaşlar açılışa saatler kala Ayasoyfa Camii'ne koştu

Vatandaşlar açılışa saatler kala Ayasoyfa Camii'ne koştu
Vatandaşlar açılışa saatler kala Ayasoyfa Camii'ne koştu

Bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’de yıllar sonra ilk Cuman namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camiye koştular.

Vatandaşlar açılışa saatler kala Ayasoyfa Camii’ne koştu - Tıkla İzle

Ayasofya Camii bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. Ayasofya Camii'de yıllar sonra ilk kez kılınacak olan Cuma namazına eşlik etmeyen isteyen vatandaşlar, Anadolu'nun birçok ilçesinden yola çıkarak sabah erken saatlerde tarihi Yarımada'ya geldi. Burada otobüslerden inen vatandaşlar, polis kontrolünden geçtikten sonra camiye doğru koştular. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlika da Ayasofya içerisinden fotoğraf karesi paylaşarak çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

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