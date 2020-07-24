Vatandaşlar akın akın Ayasoyfa Camii'ne gidiyor

Ayasofya Camii bugün kılınacak olan cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. Ayasofya Camii'nde yıllar sonra ilk kez kılınacak olan cuma namazına eşlik etmeyen isteyen vatandaşlar, Anadolu'nun birçok ilçesinden yola çıkarak sabah erken saatlerde tarihi Yarımada'ya geldi. Burada otobüslerden inen vatandaşlar, polis kontrolünden geçti. Sultanahmet Meydanı'nda kontrolden geçen vatandaşlar akın akın Ayasofya Camii'ne doğru yürüyüşe geçtiler.

Tarihe bir not düşüldüğünü belirten bir vatandaş, caminin açılışında emeği olanlara teşekkür etti. Bir vatandaş, ”Ayasofya'nın zincirleri kırıldı ve sonunda açıldı. Gurur duymalıyız” dedi. Bir başka vatandaş ise “Makedonya'dan katıldık. Herkese hayırlı olsun. Herkese teşekkür ediyorum” açıklamasına yer verdi. Öte yandan, alana gelen vatandaşlardan maskesi olmayanlara da Fatih Belediyesi ekipleri tarafından maske dağıtıldı.

Caner Sönmez