Vatandaşlar alev alan otomobil için seferber oldu

Olay, gece saatlerinde Burdur Isparta dağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Isparta istikametine giden 32 SB 325 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Araç sürücüsünün araçtan çıkan alevleri görmesinin ardından aracı emniyet şeridine çekti. Yoldaki diğer sürücüler de alevleri görünce yanan aracın sürücüsüne yardıma koştu.

Araçlarda bulunan yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale edilirken itfaiye ekiplerine haber verildi. Aracın tüplü olabileceğini düşünerek araca uzaktan müdahale etmeye çalışan vatandaşlar sürücünün aracın mazotlu olduğunu söylemesi üzerine müdahaleyi hızlandırdı.

Yangın devriye görevinde bulunan jandarma ekiplerinin de müdahale etmesi ile yangın tüpleri ile söndürüldü ancak araçta büyük hasar meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sercan Kurban



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