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Vatandaşlar, bisiklet çalmaya çalışan hırsızları koşarak yakalamaya çalıştı

Vatandaşlar, bisiklet çalmaya çalışan hırsızları koşarak yakalamaya çalıştı
Vatandaşlar, bisiklet çalmaya çalışan hırsızları koşarak yakalamaya çalıştı

Kadıköy’de bir binada bulunan bisikleti çalmaya çalışan hırsızları bina sakinleri fark etti. Bina sakinleri, bisikleti binadan çıkarmaya çalışan hırsız ile kendisini bekleyen şahsı yakalamak için kovaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Vatandaşlar, bisiklet çalmaya çalışan hırsızları koşarak yakalamaya çalıştı - Tıkla İzle

Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre bir şahıs binanın içerisine girerek burada bulunan bir bisikleti çalmaya çalıştı. Şahıs bisikleti binanın kapısından çıkarırken başka bir şahıs da onu binanın kapısında bekledi. Şahıslar bisikleti kapıdan çıkaracakları sırada bina sakinleri tarafından fark edildi. Bina sakinlerinin koştuğunu fark eden şahıslar bisikleti bırakarak kaçmaya başladı. Bisiklet hırsızı iki şahıs hızla kaçarken, bina sakinleri de arkalarından koşarak yakalamaya çalıştı.

O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde bir şahıs bisikleti bina kapısından çıkarırken başka bir şahıs da kapıda bekliyor. Kendilerine doğru koşan bina sakinlerini fark eden hırsızlar bisikleti bırakıp koşarak kaçmaya başlıyor.

Deniz Özkök
 

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