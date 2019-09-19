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Vatandaşlar ihbar etti, şüpheliler 32 adet sahte 50 TL ile yakalandı

Vatandaşlar ihbar etti, şüpheliler 32 adet sahte 50 TL ile yakalandı
Vatandaşlar ihbar etti, şüpheliler 32 adet sahte 50 TL ile yakalandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde vatandaşların ihbarı ile tespit edilen bir araçta bulunan 5 şüpheli yakalandı, 32 adet sahte 50 TL ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin sahte para ile alış veriş yapmaya çalıştığı bilgisini aldı.Bunun üzerine hareket geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracın Kovancılar ilçesinden Bingöl'e doğru hareket ettiğini tespit etti. Şüpheli araç uygulama noktasında durdurularak içindeki 5 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 32 adet sahte 50 TL ele geçirildi.
5 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, vatandaşların duyarlı davranışı nedeniyle emniyet yetkilileri teşekkür etti

Şemsettin Aydoğdu
 

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