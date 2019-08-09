Vatandaşlar Kış öncesi enerji tasarruflu ürünlere yöneldi

Geçtiğimiz günlerde açıklanan elektrik ve doğalgaz zamları, hanelerin kira ve mutfak masraflarından sonra en yüksek harcama kalemleri olan doğalgaz ve elektrik faturalarını arttıracak. Uzmanlar, önümüzdeki kış aylarının geçen yıllara göre daha soğuk ve yağışlı geçeceğini belirtirken, özellikle kış aylarında ısınma için kullanılan kombiler konusunda tüketicileri uyardılar.

Daikin'in CEO'su Hasan Önder, "Elektrik ve doğalgaz faturalarını aşağıya çekmenin yolunu arayan tüketiciler, çareyi enerji tasarruflu ürünlerde arıyor” diyerek tasarruflu ürünlerin öneminin arttığını belirtti.

İklimlendirme sektörünün önemli şirketlerinden Daikin'in CEO'su Hasan Önder, yaklaşan Kış ayına hazırlık için uzun yıllardır kullanılan kombilerin faturaları yüzde 20 ila 30 arasında arttırdığını bildirirken, yeni teknolojiye sahip kombilerin bu artışın önüne geçildiğini belirtti.

"2020 yılında hedef 250 bin üretim"

Yaptıkları ek yatırımla ilgili bilgi veren Önder, "Daikin Premix Tam Yoğuşmalı Kombi ile Avrupa'yı da fethettik. Oradaki kullanıcılardan da tam not alarak büyük çaplı bir ihracaat gerçekleştirdik. Artan ihracat için 950 milyon TL civarı bir ek yatırımla Adapazarı Hendek'teki fabrikada büyüme ve geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Bu yıl 150 bin adetin üzerinde kombi üretimi yaptık, 2020 yılında artan konut sayısını da dikkate alarak üretimimizi 250 bin adete çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.