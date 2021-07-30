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Vatandaşlar Manavgat'ta yanan ormanı endişeli gözlerle izliyor

Vatandaşlar Manavgat'ta yanan ormanı endişeli gözlerle izliyor
Vatandaşlar Manavgat'ta yanan ormanı endişeli gözlerle izliyor

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını Haytalar Mahallesi’nde etkili oluyor. Alevler gökyüzüne doğru yükselirken vatandaşlar yüksek noktadan yangını endişeli gözlerle izledi.

Vatandaşlar Manavgat'ta yanan ormanı endişeli gözlerle izliyor - Tıkla İzle

Manavgat ilçesinde Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan yangın birçok mahalleyi etkiledi. Çok sayıda ekip 3 gündür devam eden yangını söndürmek için hem havadan hem karadan canla başla mücadele ediyor. İlçe merkezinden uzaklaşan yangın, etkisini yüksek ve dağlık alanda devam ettiriyor. İki farklı noktada devam eden yangında alevler Haytalar Mahallesi'ni etkisi altına aldı.

Mahallenin etrafında yanan kızılçam ağaçlarından çıkan alevler metrelerce yükseldi. Alevlerin zaman zaman hortum şeklinde yükseldiği görüldü. Vatandaşlar yangının etkilememsi için evlerinin etrafını su tankerleri ile ıslattı.

Vatandaşlar ise yangını endişeli gözlerle yüksek bir noktadan izledi. Jandarma ekipleri yol kenarındaki kalabalığı güvenli noktaya geçmeleri için sık sık uyardı. Yangın çamlık alanda etkisi sürdürmeye devam ediyor.

İsa Akar - İsmet Ersoy - Enver Furkan Çelebioğlu

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