Vatandaşlar yarın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gidecek

Türkiye'de, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 191 bini aşkın sandık kurulacak. Seçimde yarın yurt içinde 60 milyonu aşkın seçmen oy kullanacak.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde yarın saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Seçimde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinden öğrenebilecek.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

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