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Vatandaşları telefonla arayarak 250 bin TL dolandıran 2 şahıs tutuklandı

Vatandaşları telefonla arayarak 250 bin TL dolandıran 2 şahıs tutuklandı
Vatandaşları telefonla arayarak 250 bin TL dolandıran 2 şahıs tutuklandı

Denizli'de telefonla aradıkları şahıslara kendilerini polis ve jandarma olarak tanıtıp yaklaşık 250 bin TL dolandıran 2 şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin dikkatli takibi sayesinde kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JASAT ekipleri Denizli ve Burdur'dan gelen telefonla dolandırıcılık şikayetleri üzerine araştırma başlatarak şahısların peşine düştü. Denizli'de yaklaşık 15 gün önce kent merkezinde bulunan bir vatandaşı telefon ile arayarak polis olduklarını belirten Hasan Y. ve Fatih D. isimli şahıslar 200 bin TL alarak ortadan kayboldular. Aradan biraz zaman geçmesinin ardından Honaz ilçesinde başka bir vatandaşı telefon ile aramalarının ardından 10 bin TL dolandırdılar. Jandarma ekiplerinin takibe başlamasının ardından, Burdur'da birkaç gün önce yaşlı bir vatandaşa polis ve jandarma olduklarını belirten 2 şüpheli şahıs 15 bin TL aldı. Yaklaşık olarak 250 bin TL vatandaşı dolandıran şahıslar, kullandıkları aracın plakasının tespit edilmesinin ardından, Burdur'dan Denizli istikametine geldiği sırada Polis ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Burdur'a götürülen Hasan Y. ve Fatih D. adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Semih Can Yılmaz

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