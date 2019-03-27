Vatandaşların evini su bastı, Kaymakamlık hemen çalışma başlattı

Dumlupınar Kaymakamlığı Özel İdare Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaları İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu yerinde incelemek üzere ziyaret etti. Aynı zamanda yapımı devam eden parke taşı döşeme çalışma alanını ziyaret edip bilgi aldı.

Daha sonra köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelerek çay içip sohbet eden Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler vatandaşlarımızın sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmemiz açısından çok önem arz etmektedir. Önceliğimiz tespit ettiğimiz sorunları, en kısa sürede ve en güzel şekilde sonlandırmaktır. Köyümüzde yağmur yağdığında, yağmur sularından dolayı bazı evleri su bastığını öğrendik. Gerekli tespitleri yapıp hemen çalışma başlattık. Önceliğimiz köylü vatandaşlarımızın rahatıdır. Eksik gördüğümüz parke taşı döşeme işinide acil olarak yapmaya karar verdik'' ifadelerini kullandı.

Yunus Daşdemir

